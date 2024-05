Frosinone-Inter, gara valida per la 36a giornata di Serie A. Al Benito Stirpe, i campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono ritornare al successo per chiudere bene il campionato del 20° Scudetto e inseguire l’obiettivo dei 98 punti. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Frosinone-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI FROSINONE-INTER

90′ | FINISCE QUI!

0-5 il risultato finale, gol di Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro e Thuram!

89′ | Sinistro dal limite dell’area di Bisseck, palla alta di poco.

86′ | Sommer risponde ancora presente ad un tiro da fuori area di Harroui.

84′ | ANCHE THURAM SI ISCRIVE ALLA FESTA!

Rilancio dalla difesa per Thuram che parte da dietro la metà campo solo contro nessuno, arriva al limite dell’area e supera Cerofolini con lo scavetto!

81′ | Ultimi cambii Frosinone: fuori Okoli e Cheddira, dentro Monterisi e Ibrahimovic.

80′ | SI SBLOCCA ANCHE LAUTARO!

Cross di Cuadrado respinto male in area da Zortea, il Toro recupera all’altezza del dischetto e di sinistro gira all’angolino!

79′ | Destro a giro da fuori area di Gelli, palla a fil di palo con Sommer immobile.

77′ | BUCHANAN! BUCHANAN! BUCHANAN!

Riceve palla a centrocampo, punta l’avversario, rientra sul destro e la mette all’angolino! Così, semplice semplice!

75′ | Carlos Augusto salva sulla linea un tiro a botta sicura dalla destra di Brescianini.

74′ | Ultimo cambio Inter: fuori Barella, dentro Sensi.

71′ | Altro cambio Inter: fuori Dimarco, dentro Buchanan.

70′ | Doppio cambio Frosinone: fuori Lirola e Reinier, dentro Harroui e Kaio Jorge.

63′ | Doppio cambio Inter: fuori Frattesi e Arnautovic, dentro Klaassen e Lautaro.

61′ | ARNAUTOVIC RADDOPPIA!

Filtrante no-look visionario di Barella che mette Frattesi da solo in area, palla appoggiata ad Arnautovic che segna a porta vuota!

58′ | Traversa di Bisseck di testa da calcio d’angolo!

57′ | Uno-due tra Arnautovic e Barella che poi la mette morbida in mezzo ma Okoli prima e Cerofolini poi la allungano in calcio d’angolo.

56′ | Ripartenza pericolosa del Frosinone che porta Zortea a tirare da dentro l’area, Sommer smanaccia male e poi Cheddira di testa non riesce a ribadire in rete.

52′ | Palla pericolosissima persa da Cuadrado che manda Zortea al tiro da solo al limite dell’area, destro fuori di poco.

50′ | Ancora Cheddira da dentro l’area calcia in spaccata, para Sommer.

48′ | Gran destro da fuori di Reinier, para Sommer.

46′ | Comincia la ripresa.

45′ | Primo cambio Inter: fuori Darmian, dentro Cuadrado.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Frattesi.

39′ | Traversa piena di Cheddira con un missile di destro da dentro l’area di rigore.

36′ | Primo cambio Frosinone: fuori per infortunio Mazzitelli, entra Gelli.

26′ | Cross teso di Arnautovic per un altro inserimento di Frattesi ma il suo tiro centra solo l’esterno della rete.

25′ | Tiro fantastico di Brescianini a giro da fuori area, autentico miracolo di Sommer!

19′ | GOL DI FRATTESI!

Palla recuperata da Barella su un’uscita imprecisa del Frosinone, Dimarco dal limite dell’area manda in profondità Thuram che mette la palla in mezzo per l’inserimento perfetto di Frattesi!

7′ | Due tocchi di prima di Barella e Arnautovic a liberare il destro potente di Asllani da fuori area, palla alta.

3′ | Sinistro insidioso da fuori area di Mazzitelli, Sommer attento a respingere in angolo.

1′ | Fischia l’arbitro Giua, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FROSINONE-INTER

FROSINONE (3-4-2-1): 31 Cerofolini; 20 Lirola, 33 Bonifazi, 5 Okoli; 19 Zortea, 36 Mazzitelli, 12 Reinier, 32 Valeri; 18 Soulé, 4 Brescianini; 70 Cheddira.

A disposizione: 1 Frattali, 37 Palmisani, 3 Marchizza, 7 Baez, 8 Seck, 9 Kaio Jorge, 11 Cuni, 14 Gelli, 16 Garritano, 17 Kvernadze, 21 Harroui, 27 Ibrahimovic, 29 Ghedjemis, 30 Monterisi.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Antonio GIUA.

Assistenti: Scatragli, Di Gioia

Quarto ufficiale: Prontera.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.