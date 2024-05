Baby colpo in attacco: l’Inter pensa all’erede di Mandzukic

L’Inter è al lavoro per preparare i colpi per il prossimo mercato estivo. I nerazzurri daranno particolare attenzione al reparto d’attacco, dove si studia non solo il grande colpo, ma anche l’investimento in prospettiva.

Un nome nel taccuino interista è quello di Ilenikhena dell’Anversa, la cui valutazione supera però i 20 milioni di euro. Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a spostare l’attenzione su un altro giovanissimo, ma a un prezzo decisamente più contenuto.

Si tratta di Anton Matkovic, classe 2006 di nazionalità croata, che ricorda per caratteristiche Mario Mandzukic. Per l’attaccante di proprietà dell’Osijek la richiesta dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro.