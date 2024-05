L’Inter ha due motivi per cedere Carboni: c’entra anche Inzaghi

Valentin Carboni si è messo in mostra in prestito al Monza, trovando continuità da professionista per la prima volta in carriera e conquistando anche la maglia dell’Argentina. Una potenziale pepita d’oro tra le mani dell’Inter, che però potrebbe dirgli addio in estate.

Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione dell’argentino è un’ipotesi da non escludere. I motivi sono principalmente due: la possibilità di ricavare 30 milioni di euro dalla sua partenza e la poca compatibilità con il 3-5-2 di Inzaghi, fulcro centrale dei nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Carboni sarebbe un duro sacrificio, ma potrebbe permettere all’Inter di muoversi con più agilità sul mercato. Il classe 2005, infatti, potrebbe essere un’utile contropartita per arrivare agli obiettivi di mercato. Certo, il rischio di mangiarsi le mani per aver lasciato partire una potenziale stella è da mettere in conto.