Frenata per Buongiorno: l’Inter punta su un profilo diverso

La solidità difensiva è stata una delle caratteristiche migliori dell’Inter vincitrice dello Scudetto. Una qualità che i nerazzurri vogliono perseverare anche in futuro, nonostante l’età avanzata di giocatori come Acerbi e De Vrij. Per questo motivo, c’è la volontà di intervenire sul mercato la prossima estate.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, il profilo preferito, Alessandro Buongiorno del Torino, rischia di sfumare a causa del costo da più di 30 milioni di euro. Un suo arrivo richiederebbe una cessione, pensa l’esclusione dalla lista UEFA di uno dei difensori. E peraltro, per il granata c’è già l’offerta del Napoli.

Ecco perché i nerazzurri starebbe valutando un’alternativa più di prospettiva. Un profilo con margini di crescita, che avrebbe bisogno di un po’ di apprendistato in una big, e che potrebbe accettare di rimanere fuori in Europa. In questo senso, la pista più intrigante sembra essere quella che porta a Jaka Bijol dell’Udinese. Un’eventuale retrocessione, oltretutto, potrebbe abbassare ulteriormente il suo prezzo.

L’opinione di Passione Inter

Al momento attuale, è chiaro come Buongiorno rappresenti un investimento più ambizioso. Il difensore italiano è in rampa di lancio e aspetta solo il salto in una big per consacrarsi. Al contrario, l’acquisto di Bijol presenterebbe molte più incognite e, almeno nell’immediato, non garantirebbe di avere subito un potenziale titolare.