Boom giovanili: l’Inter fissa la nascita della seconda squadra

Non solo lo Scudetto della Prima Squadra, in casa Inter c’è voglia di festeggiare a ogni livello. Lo dimostrano i risultati delle giovanili nerazzurre: dalla Primavera all’Under 15, sono tutte in lizza per vincere i rispettivi campionati di categoria. Un boom che aumenta l’ottimismo per il futuro e per il progetto Seconda Squadra.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il via libera non arriverà nella prossima stagione, ma nel 2025/2026. A pesare su questo slittamento è il ritardo nelle strutture, ma la volontà del club c’è. D’altronde, lo stesso Marotta era stato un fautore dell’Under 23 già ai tempi della Juventus.

L’opinione di Passione Inter

La Seconda Squadra è sicuramente un costo importante da sostenere, ma il ritorno sul lungo periodo sembra ormai essere evidente. La Juventus da diversi anni sta lanciando sui giovani in Serie A, dopo una prima parentesi in Serie C che ha già permesso loro di assaggiare il professionismo. La speranza, soprattutto in un’ottica di sostenibilità economica, è quella di produrre dei talenti di alto livello in casa propria, senza dover ricorrere per forza al mercato.