Anche la Juve su un obiettivo dell’Inter: concorrenza altissima

L’Inter è al lavoro per studiare i colpi migliori da assestare nella prossima sessione di mercato. Il sogno della dirigenza è l’investimento di alto livello in attacco, in modo da garantire un reparto stellare a Inzaghi. Ma bisogna fare i conti con la concorrenza.

E nel caso di Joshua Zirkzee sembra essere sempre più alta. Come rivela La Gazzetta dello Sport, infatti, sull’olandese del Bologna è piombata anche la Juventus, che potrebbe raccogliere un tesoretto valido grazie alle cessioni di alcuni giovani di valore della sua rosa, come Soulé, Huijsen e Illing Jr.

I bianconeri sembrano intenzionati a fare sul serio per Zirkzee, tanto che, secondo le indiscrezioni, sarebbero davanti a tutti nelle trattative, con anche Milan e Arsenal all’inseguimento dell’attaccante classe 2001.