Prezzo sempre più alto: la richiesta dell’Inter a Gudmundsson

Il colpo in attacco sarà tra le priorità dell’Inter per la prossima stagione. L’obiettivo è di aumentare la qualità e la varietà del reparto con un colpo strategico. Il nome preferito dai nerazzurri sarebbe quello di Albert Gudmundsson, per il quale però non ci sono grandi certezze.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, l’islandese sta continuando a segnare a ripetizione e questo rischia di far lievitare il prezzo. L’Inter non sarebbe ancora troppo preoccupata, convinta di avere le giuste contropartite per convincere il Genoa.

Nel frattempo, la dirigenza avrebbe chiesto (indirettamente) a Gudmundsson di attendere ancora un po’ di tempo. L’affondo arriverà, ma i nerazzurri devono valutare bene come muoversi, per riscrivere un reparto che vedrà l’uscita certa di Sanchez, quella altrettanto probabile di Correa e delle valutazioni necessarie sul futuro di Arnautovic.

L’opinione di Passione Inter

Gudmundsson sarebbe un giocatore perfetto per l’Inter sotto molti aspetti: ancora giovane e in rampa di lancio, potrebbe accettare un ruolo non subito di primissimo piano, essendo alla sua prima esperienza in una big. L’islandese, poi, ha caratteristiche uniche non solo per i nerazzurri, ma per tutta la Serie A, che già al Genoa si stanno rivelando decisive.