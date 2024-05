Nasce l’attacco giovane: nel mirino dell’Inter il “nuovo Osimhen”

La vittoria dello Scudetto non vuole essere un punto di arrivo in casa Inter, ma il trampolino verso un ciclo ancora lungo e vincente. Ecco perché, l’obiettivo della dirigenza nerazzurra sembra essere quello di costruire una rosa giovane e futuribile. A partire dall’attacco.

In questo senso, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero aumentato le attenzioni verso George Ilenikhena, centravanti di nazionalità francese, 18 anni da compiere ad agosto. L’attaccante dell’Anversa è dotato di uno strapotere fisico già impressionante e piace già a molti club europei.

Per queste sue caratteristiche e per il fatto di essere nato a Lagos, in Nigeria, il classe 2006 si è guadagnato il soprannome di “nuovo Osimhen”. Un interesse che non nasce oggi: come scrive sempre la Rosea, i nerazzurri lo avevano già trattato un anno e mezzo fa, quand’era ancora all’Amiens. Ilenikhena poi andò all’Anversa per 6 milioni di euro, poco superiori ai 4 messi sul piatto dai nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Iniziare un processo importante di ringiovanimento della rosa è necessario per prolungare il ciclo nerazzurro e dare nuova linfa ai vari reparti. Tuttavia, come nel caso di Ilenikhena, puntare su un giocatore molto giovane, e senza vera esperienza ad altissimi livelli, espone al rischio di dover attendere un po’ di tempo per il suo adattamento,