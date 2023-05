Autore fin qui di una grande stagione, Francesco Acerbi è incappato in un brutto errore in Inter-Lazio, proprio contro la sua ex squadra. Al 30′, i biancocelesti sono andati in vantaggio grazie a una palla persa ingenuamente dal difensore, al limite della propria area.

Per sua fortuna e per quella di tutto il popolo interista, i nerazzurri sono riusciti comunque a vincere la gara in rimonta. Questa la reazione e le parole di Acerbi sul proprio profilo Twitter nel post-partita: