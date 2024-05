Clamoroso: Zhang-Pimco a rischio STOP. Cosa succede

L’accordo che sembrava certo fra Steven Zhang e Pimco per il rifinanziamento dell’Inter non è più così scontato. Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, le parti stanno facendo fatica a raggiungere un’intesa, sebbene la trattativa continui a rimanere aperta.

Ricordiamo che il 20 maggio, cioè fra pochi giorni, scadono i termini per la restituzione del prestito di Zhang a Oaktree, che ha in pegno le quote del club. Sempre secondo Bloomberg, le cifre del rifinanziamento ammonterebbero a circa 435 milioni, la scadenza sarebbe biennale (2026) con interessi al 15%, da pagare per intero solo al termine del periodo di finanziamento.