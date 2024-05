Supercoppa Italiana, UFFICIALE il primo rivale dell’Inter

Si è conclusa ieri sera l’edizione 2023/24 della Coppa Italia. Dopo i due successi di fila ottenuti dall’Inter negli ultimi due anni, ad alzare il trofeo questa volta è stata la Juventus. Ai bianconeri è bastata la rete di Dusan Vlahovic arrivata nel primo tempo per sconfiggere l’Atalanta.

Con il risultato di ieri sera, è stato definitivamente stabilito il tabellone della prossima Supercoppa Italiana 2025. La competizione, che si terrà il prossimo gennaio 2025 (3-4 le semifinali, il 7 la finalissima) in Arabia Saudita, vedrà protagoniste Inter e Milan in quanto prima e seconda in campionato, e le due finaliste dell’ultima Coppa Italia Juventus e Atalanta.

Come da regolamento, l’Inter – Campione d’Italia – se la dovrà vedere in semifinale contro la formazione uscita sconfitta dalla finale di coppa e dunque l’Atalanta. Juventus-Milan, invece, sarà il match dell’altra semifinale. Sono quindi alte le possibilità di assistere ad un derby, sia d’Italia che di Milano, nella finalissima del prossimo gennaio.