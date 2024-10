Occasione Chiesa per l’Inter: “Ipotesi prestito a gennaio”

Dopo un’estate vissuta nell’incertezza, dopo essere stato escluso dal progetto Juventus ed essere stato accostato a diverse squadre, tra le quali anche l’Inter, Federico Chiesa si è trasferito al Liverpool. Una meta affascinante, ma che per ora non ha portato grandi soddisfazioni all’esterno italiano

Arne Slot, l’allenatore dei Reds, l’ha usato pochissimo in questo inizio di stagione, esprimendosi in modo chiaro sulla sua condizione, ritenuta non ancora all’altezza. Chiesa è stato escluso dai convocati per l’ultima gara di Coppa di Lega, contro il Brighton, ed è probabile che venga tenuto fuori anche nella prossima sfida di Premier League.

Un problema di forma fisica per il quale non sembra esserci una soluzione certa all’orizzonte. Ecco perché, come scrive Tutto Mercato Web, per l’ex Juventus potrebbe prendere sempre più piede l’ipotesi di un prestito a gennaio per ritrovare la condizione migliore. Il Galatasaray sarebbe interessato al giocatore. Da capire, invece, se l’Inter potrebbe tornare a interessarsi.

L’opinione di Passione Inter

Ad oggi Federico Chiesa è un profilo che presenta diverse incognite, ma che potrebbe anche fare comodo all’Inter come soluzioni aggiuntiva in attacco per la seconda parte di stagione. Per un suo arrivo a gennaio, però, servirebbe prima l’addio di almeno uno tra Arnautovic e Correa. Senza, non sembra esserci spazio in casa nerazzurra per un nuovo innesto.