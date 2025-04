Infortunio Lautaro: quante partite SALTA con l’Inter

Nella serata di Barcellona, valida per l’andata della semifinale di Champions League, l’Inter deve fare i conti con una pessima notizia. Si è infortunato il capitano Lautaro Martinez negli ultimi minuti di primo tempo e così il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è stato costretto al cambio nell’intervallo.

Lautaro Martinez è vittima di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, un problema muscolare che lo mettere certamente ko per la prossima partita di campionato contro il Verona che è in programma per sabato 3 maggio alle 20:45 a San Siro.

La speranza dei tifosi dell’Inter e anche di tutto lo staff medico è che l’attaccante numero 10 possa tornare per la gara di ritorno contro il Barcellona, che si giocherà martedì 6 maggio, ma al momento ci sono parecchi dubbi su un sui possibile recupero.