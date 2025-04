Si ferma Lautaro: infortunio e cambio immediato

Dopo un avvio di primo tempo esaltante con l’Inter sopra di due gol, arrivano tre brutte notizie per i nerazzurri. Prima le due reti del Barcellona che pareggiano il risultato e poi l’infortunio al capitano Lautaro Martinez che deve così lasciare il campo in una delle partite più decisive e importanti della stagione.

Nel finale della prima frazione il numero 10 dell’Inter si è fermato per un problema muscolare che lo costringe al cambio nell’intervallo. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è obbligato a sostituire il suo capitano che ha stretto i denti e lottato negli ultimi due minuti del primo tempo per non sprecare un slot cambi.

Lo staff medico dell’Inter ha massaggiato i flessori della coscia sinistra di Lautaro per via di un risentimento ai flessori che lo costringe a lasciare il campo. Nelle prossime ore si sottoporrà certamente a degli esami strumentali per comprendere se si è fermato in tempo, in vista del match di ritorno di martedì sera.