La STELLA lascia il riscaldamento: allarme in Barça-Inter

Sorpresa clamorosa allo Stadio Olimpico di Montjuic a pochi istanti dal fischio d’inizio. Lamine Yamal, infatti, ha lasciato all’improvviso il riscaldamento per un problema all’inguine. Su consiglio del fisioterapista è rientrato in anticipo negli spogliatoi generando parecchia apprensione in vista di Barcellona-Inter.

Lo spagnolo ha avvertito il problema nella parte finale del riscaldamento ed ha lasciato in dieci i suoi compagni. In assenza di tempo a disposizione, Yamal non è stato rimpiazzato da altri compagni. Lo staff medico del Barcellona, dopo aver valutato attentamente le sue condizioni, ha deciso di correre il rischio e lasciarlo tra gli undici titolari. Vedremo se il forte esterno avrò ripercussioni durante la gara.