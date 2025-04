Pagelle LIVE Barcellona-Inter 0-1: voti e giudizi

L’Inter di Inzaghi torna a giocare in Champions League, la competizione in cui in questa stagione ha brillato di più e lo fa andando a far visita al Barcellona. Dopo due eccezionali partite contro il Bayern Monaco, i nerazzurri proveranno a mettersi in mostra anche sul campo di una delle squadre più blasonate d’Europa come i blaugrana di Flick.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

Pagelle Barcellona-Inter: migliori e peggiore in campo

SOMMER –

BISSECK –

ACERBI –

BASTONI –

DUMFRIES 7 – Fa sentire il suo ritorno in campo con un cross perfetto che vale l’assist a Thuram

BARELLA –

CALHANOGLU –

MKHITARYAN –

DIMARCO –

THURAM 7 – Sblocca subito il match dopo 30 secondi con un gol bellissimo, quanto è mancato all’Inter

LAUTARO MARTINEZ –

INZAGHI –

Barcellona-Inter, il tabellino

Marcatore: 1′ Thuram (I)

BARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Clément Turpin (FRA) Assistenti: Nicolas Danos, Benjamin Pages (FRA) Quarto ufficiale: François Letexier (FRA) VAR: Jérôme Brisard (FRA) Assistente VAR: Willy Delajod (FRA)