Calhanoglu e Acerbi ancora a parte: il piano dell’Inter per il rientro

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria ritrovata contro l’Empoli, che l’Inter è già di nuovo in campo ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di Serie A, domenica sera contro il Venezia, a San Siro. Per l’occasione, Inzaghi spera di riavere a disposizione Calhanoglu e Acerbi.

Come riportato da calciomercato.com, anche se oggi i due si sono ancora allenati a parte, lo hanno fatto a un ritmo abbastanza elevato. Probabile, allora, che entrambi torneranno in gruppo tra domani e sabato, rendendo così quasi scontata la loro convocazione per la gara dell’11a giornata di Serie A.

Tuttavia, il piano di Inzaghi non prevederebbe il loro utilizzo contro il Venezia, se non in caso di estrema emergenza. Al contrario, se tutto dovesse andare per il meglio, i due dovrebbero avere un posto da titolare sia con l’Arsenal, che con il Napoli.