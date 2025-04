“3 COLPI Inter senza cessioni”: la nuova strategia di Marotta

Nel corso dell’estate l’Inter dovrà rinnovare molto la sua rosa per cercare di seguire i parametri imposti da Oaktree sul ringiovanimento dell’organico della prima squadra di Simone Inzaghi. Dovrà farlo però cercando sempre di non perdere in competitività visto che il ciclo vincente non deve interrompersi.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it sul proprio canale YouTube, nella nuova strategia del presidente nerazzurro Beppe Marotta sono previsti già oggi tre nuovi rinforzi – che possono arrivare all‘Inter senza bisogno di cessioni per far cassa – sui quali la società lavorerà in queste settimane per arrivare pronta a giugno.

Questi tre nuovi colpi sono tutti giocatori giovani e di talento. Il primo nome è quello già formalizzato di Petar Sucic (che resta in attesa di ufficialità), il secondo è quello di Luis Henrique del Marsiglia che da giorni è al centro di una trattativa e infine il terzo è quello di Santiago Castro, centravanti del Bologna che ormai è un pallino da mesi dell’Inter.