“Disastro Inter”: la previsione dalla Germania sulla gara col Bayern

C’è grande apprensione per la sfida d’andata tra Bayern Monaco e Inter, in programma questa sera alle ore 21 presso l’Allianz Arena. Sarà un match molto equilibrato a detta di molti opinionisti che analizzano il tabellone dei quarti di finale di questa Champions League e stasera si giocherà anche Arsenal–Real Madrid.

In occasione di questa attesissima gara il giornalista della BILD, Nico Linner, ha presentato ai microfoni italiani lo stato di forma del Bayern spiegando come i tanti infortuni possono pesare. Secondo il suo parere infatti l’Inter dovrebbe approfittarne e passare il turno qualificandosi per le semifinali.

“Sarebbe un disastro per l’Inter non battere un Bayern Monaco così pieno di infortuni”, ha dichiarato il giornalista tedesco sul canale YouTube di Calciomercato.it. Questo però è un problema che riguarda entrambe le squadre, come ha sottolineato ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.