Probabili formazioni Bayern Monaco-Inter: dubbio Bastoni

L’Inter si appresta a vivere il primo atto della doppia sfida contro il Bayern Monaco, la sfida sulla carta più equilibrata e attesa in tutta Europa guardando ai quarti di finale di Champions League. Nerazzurri e bavaresi si affronteranno nella gara d’andata martedì 8 aprile alle 21:00 (qui le informazioni sulla diretta tv di Bayern-Inter), con match di ritorno fissato per mercoledì 16 aprile.

Per l’occasione, Simone Inzaghi avrà ancora una volta Lautaro Martinez, già utilizzato per 65′ nel pareggio deludente di campionato contro il Parma. Per il resto, il tecnico non potrà contare sugli infortunati Dumfries, Taremi e Zielinski, oltre allo squalificato Asllani. Apprensione per le condizioni di Bastoni, uscito con un problemino al ginocchio contro il Parma.

Queste le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter: