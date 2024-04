Le probabili formazioni di Inter-Torino: Inzaghi dà il via alle rotazioni

Sarà contro il Torino il primo match per l’Inter fresca di titolo conquistato la scorsa giornata. I campioni d’Italia scenderanno in campo domenica 28 aprile alle 12.30, davanti ai propri tifosi in una giornata ricca di appuntamenti. Al triplice fischio, infatti, scatterà la festa Scudetto dei nerazzurri, con la partenza del bus scoperto che da San Siro fino a piazza Duomo trasporterà i calciatori in un lungo corteo.

Ad ogni modo, da giovedì l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro dopo giorni di meritato riposo e si presenterà con la solita professionalità all’appuntamento di campionato per cercare l’ennesima vittoria di questa stagione. Una formazione che dovrebbe iniziare risentire di qualche cambio rispetto ai titolarissimi, complice qualche infortunio come quello di Acerbi e le naturali rotazioni cui assisteremo in queste cinque partite finali.

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino: