Inter, Inzaghi a colloquio con lo spogliatoio: svelate le prossime scelte

Dopo aver conquistato il suo primo Scudetto da allenatore, Simone Inzaghi è subito tornato coi piedi per terra. Il tecnico dell’Inter sa bene che davanti vi saranno altri cinque impegni da onorare al massimo, non solo per dovere nei confronti delle altre squadre, ma anche per cercare di entrare ulteriormente nella storia del club nerazzurro.

Qualora riuscisse a conquistare 12 punti nelle prossime cinque partite, Inzaghi potrebbe superare in un solo colpo sia Roberto Mancini che Giovanni Trapattoni. E, con un totale di 98 punti in un solo campionato, andrebbe a stabilire il nuovo record della storia nerazzurra, superando di una sola lunghezza i 97 ottenuti dall’ex CT della Nazionale Italiana sulla panchina nerazzurra nel 2006/07.

Per questa ragione, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter da ieri sera si trova in ritiro ad Appiano Gentile per riportare il focus sul match di oggi alle 12.30. Come spiegato dall’allenatore nel colloquio avuto con la squadra, anche le scelte saranno orientate in questo senso. Vietato staccare la spina proprio in questo momento della stagione, per cui anche oggi l’Inter dovrebbe scendere in campo coi titolarissimi ad eccezione degli infortunati Acerbi e Dimarco.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha il dovere morale di chiudere con grande professionalità questo campionato, nel rispetto delle altre formazioni che si stanno giocando obiettivi importanti. Allo stesso tempo, però, davanti ad Inzaghi si presenta l’opportunità di concedere minutaggio a calciatori che non hanno avuto tanto spazio in quest’ultima stagione. In vista soprattutto della prossima stagione, si tratta di incontri in cui il tecnico potrà valutare meglio in partite ufficiali alcune pedine in cerca di una conferma. Tra questi, su tutti, rimane grande attesa su Tajon Buchanan.