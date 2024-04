L’Inter chiude il terzo acquisto: blitz decisivo con l’extra budget

L’Inter si appresta a chiudere il terzo acquisto in vista della prossima stagione. Dopo essersi mossa nettamente in anticipo ed aver piazzato nei mesi scorsi i colpi a costo zero legati a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, stavolta la dirigenza nerazzurra dovrà sborsare una cifra importante per il proprio obiettivo di mercato.

Come ribadito questa mattina da Tuttosport, in settimana andrà in scena il vertice decisivo per chiudere l’operazione Bento. Un affare da circa 15/20 milioni di euro complessivi con l’Athletico Paranaense che, come promesso un anno fa dal ds Alexandre Mattos a Pieo Ausilio, riserverà ai nerazzurri una corsia preferenziale nonostante l’elevata concorrenza dalla Premier League.

Il direttore sportivo dell’Inter, infatti, la scorsa estate aveva deciso di non forzare la mano con il portiere per convincerlo a lasciare subito il Brasile, guadagnandosi il rispetto e la fiducia del club di Curitiba, oltre alla promessa di ridiscutere un anno più tardi l’affare con un trattamento di riguardo rispetto ad altre società.

L’Inter, a causa dell’elevata esposizione che si è generata intorno al portiere dopo le due apparizioni con il Brasile, ha ora fretta di chiudere l’operazione. Una parte dell’affare con l’Athletico Paranaense verrà finanziato dai 7 milioni inizialmente previsti per il riscatto di Emil Audero. L’estremo difensore non verrà infatti acquistato e tornerà alla Sampdoria dopo l’ottimo prestito in maglia nerazzurra. Anche per questa ragione, non saranno necessarie cessioni per il via libera all’investimento.