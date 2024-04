Inter, tournée in Cina: SVELATE le due amichevoli di prestigio

Giungono nuove importanti conferme su quella che sarà la tournée dell’Inter la prossima estate. Sposando la forte volontà del presidente Steven Zhang, il club nerazzurro sta per definire gli ultimi dettagli del viaggio in Asia in cui, per una decina di giorni a fine luglio, proseguirà la preparazione alla prossima stagione.

Sarà Chengdu ad ospitare con ogni probabilità i Campioni d’Italia, dopo le relazioni estremamente positive stilate da una delegazione interista che nelle scorse settimane ha avuto modo di vistare da vicino le strutture del centro sportivo.

Per quanto riguarda le possibili amichevoli, questa mattina Tuttosport ha diffuso i nomi dei club che dovrebbero partecipare al quadrangolare previsto. Un primo match dovrebbe vedere l’Inter affrontare il Paris Saint Germain, mentre la seconda sfida contro una formazione tra il Borussia Dortmund e Atletico Madrid a seconda del risultato finale dei due incontri.