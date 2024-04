Nuovo infortunio dopo Acerbi: KO un altro titolare di Inzaghi

Insieme all’assenza di Francesco Acerbi, a riposo per una fastidiosa pubalgia che lo ha tormentato per diverse settimane, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un altro titolarissimo per il match di domani alle 12.30 tra Inter e Torino.

Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore si è fermato anche Federico Dimarco a causa di un affaticamento al polpaccio destro. L’esterno sinistro, che non si è allenato nella giornata odierna, andrà in panchina ma non verrà schierato dal tecnico.

Al suo posto, è apertissimo il ballottaggio tra Carlos Augusto e Tajon Buchanan. Per il canadese, sarebbe eventualmente l’esordio da titolare con la maglia dell’Inter.