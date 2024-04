Analisi TOTALE Inter-Torino: segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-TORINO

Niente in palio per l’Inter contro il Torino, nella 34a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri giocheranno la prima gara da Campioni d’Italia per poi festeggiare con la parata Scudetto al fischio finale. Il calcio d’inizio sarà domani alle ore 12.30.

Inter-Torino sarà arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi e verrà trasmessa in diretta su DAZN. Andiamo ad analizzare i temi tattici della 34esima giornata di Serie A dei nerazzurri nel consueto approfondimento di Passione Inter.

