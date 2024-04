La designazione arbitrale di Gianluca Rocchi per Inter-Torino, gara valida per la 34a giornata di Serie A 2023-24, passerà alla storia. Il motivo è che, per la prima volta nel massimo campionato, la terna sarà composta interamente da donne: arbitro e assistenti.

Ad arbitrare il primo match dei nerazzurri da campioni d’Italia sarà infatti Maria Sole Ferrieri Caputi, con Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti come assistenti. Matteo Marchetti quarto uomo, mentre Di Paolo sarà il Var e Aureliano come Avar.

L’arbitro Ferrieri Caputi è della sezione di Livorno e in carriera non ha mai arbitrato a San Siro. Classe 1990, ha esordito in Serie D nel 2015 e a livello professionistico (in Serie C) nel 2020. Prima donna di sempre ad arbitrare in Serie A, ha debuttato il 2 ottobre 2022 in Sassuolo-Salernitana. Internazionale dal 2019, il 25 marzo 2023 ha arbitrato Germania-Perù, diventando la prima donna nella storia dell’Aia ad arbitrare un match fra nazionali maschili.

In Serie A vanta 9 presenze, ma non ha mai arbitrato l’Inter. La gara è in programma domenica 28 aprile alle 12:30. Dopo il fischio finale, prevista la parata scudetto dei nerazzurri.