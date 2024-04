Quanto risparmia l’Inter con gli addii dei calciatori in scadenza

Il prossimo calciomercato dell’Inter prevede la partenza sicura di almeno quattro calciatori. La certezza deriva dal fatto che i profili sono in scadenza di contratto al 30 giugno, per cui non ci sarà bisogno – a differenza di altri casi, vedi Arnautovic – di trovare una sistemazione e ascoltare offerte. A fine stagione diventeranno semplicemente svincolati e saranno liberi di accasarsi altrove.

Il club nerazzurro saluterà Alexis Sanchez dopo il ritorno della scorsa estate a parametro zero dal Marsiglia. Insieme al cileno, un altro ingaggio “pesante” verrà liberato da Juan Cuadrado, arrivato anch’egli da svincolato a metà luglio dopo la lunga esperienza alla Juventus. Stesso discorso per Davy Klaassen, ingaggiato negli ultimissimi istanti di mercato a seguito dell’addio all’Ajax. Le strade si separeranno anche con Stefano Sensi, vicinissimo all’addio già a gennaio prima che saltasse la trattativa con il Leicester.

Ma a quanto ammonterà il risparmio per le casse nerazzurre? Secondo Tuttosport, la cifra è stimabile attorno ai 18 milioni di euro lordi. Una cifra che verrà immediatamente investita per coprire gli ingaggi a zero di altri due calciatori per la stagione 2024-25, ovvero Mehdi Taremi dal Porto (stipendio di 3 milioni netti) e Piotr Zielinski dal Napoli (4,5 milioni netti).