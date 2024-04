Giovani in prestito, l’Inter ha deciso chi parte e chi resta

L’Inter campione d’Italia si prepara alla sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo dei nerazzurri, almeno in partenza, è quello di riuscire a rinforzare ulteriormente la squadra senza rinunciare ai big dello scudetto appena conquistato. Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare dai giovani calciatori in prestito. Non tutti, però, perché – secondo Tuttosport – c’è un gruppo di ragazzi che i nerazzurri hanno già messo sul mercato e un altro su cui invece il club punta per il futuro.

Giovani in prestito: chi parte

Depennati dall’elenco Joaquin Correa e Ionut Radu (rispettivamente in prestito a Marsiglia e Bournemouth), fuori dal progetto ma non considerabili come giovani, l’Inter vorrebbe fare cassa almeno con altri quattro nomi.

Il primo è Lucien Agoumé, in prestito al Siviglia dal mese di gennaio: il diritto di riscatto è previsto a 8 milioni, con i nerazzurri che manterrebbero l’opzione di riacquisto a 16. Poi c’è Zinho Vanheusden, difensore centrale titolare allo Standard Liegi con il club belga che potrebbe riscattarlo per 7 milioni di euro. Altro profilo considerato “sacrificabile” è Gaetano Oristanio, al Cagliari in Serie A con il riscatto a 4 milioni. Infine, ecco Sebastiano Esposito, protagonista di una buona annata alla Sampdoria in Serie B: l’obbligo a 7 milioni legato a gol e presenze non scatterà, ma le offerte per l’attaccante classe 2002 potrebbero arrivare ugualmente e verranno prese in considerazione.

Giovani in prestito: chi resta

Prima di cominciare con i nomi, sono doverose due premesse. La prima: si tratta di calciatori che non necessariamente faranno parte della rosa dell’Inter 2024-25, bensì di giovani dei quali i nerazzurri non vorrebbero perdere il controllo, mandandoli nuovamente in prestito. La seconda: in caso di offerte ritenute allettanti o irrinunciabili, gli scenari potrebbero mutare.

Fra i nomi in questione, il primo è Valentin Carboni. I nerazzurri a gennaio hanno rifiutato 20 milioni da Fiorentina e West Ham. Il talento argentino classe 2005 potrebbe partire solo a fronte di un’offerta intorno ai 35 milioni. Poi Martin Satriano, attaccante classe 2002 oggi al Brest; Francesco Pio Esposito, trequartista classe 2005 allo Spezia; Mattia Zanotti, esterno destro classe 2003 al San Gallo (campionato svizzero); Filip Stankovic, portiere classe 2002 alla Sampdoria.