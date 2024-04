1 di 4

Dopo la conquista del ventesimo scudetto, l’Inter comincia a proiettarsi alla prossima stagione con l’obiettivo di confermarsi in Italia e fare più strada in Europa, rispetto agli ottavi di finale raggiunti quest’anno in Champions League. Per farlo, servirà puntellare l’organico ed uscire rafforzati dal prossimo calciomercato.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono posti un obiettivo ambizioso: aggiungere dei tasselli preziosi alla squadra, senza rinunciare ai big ma chiudendo la sessione estiva a saldo zero. Per farlo, servirà capitalizzare al meglio l’uscita di alcuni calciatori considerati minori, fra quelli in prima squadra e altri in prestito. Secondo Tuttosport, considerati i valori di mercato e le cifre pattuite per i riscatti, si potrebbe anche sfondare quota 100 milioni senza toccare i big.

I profili si possono suddividere in tre categorie: chi fa parte dell’Inter oggi; i giovani in prestito; i calciatori in prestito e fuori dal progetto.

