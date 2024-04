Dopo la conquista aritmetica dello scudetto, l’Inter dovrà affrontare altre cinque giornate di campionato contro Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona. Logico però che, fra una festa e l’altra, il mese di maggio sarà decisivo anche per pianificare la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, entro due settimane si terrà il consueto incontro fra Simone Inzaghi, dirigenza e proprietà.

La conferma del tecnico piacentino è scontata, come ribadito più volte da Steven Zhang e Giuseppe Marotta. Per questo motivo, si va verso il rinnovo del contratto che dalla scadenza attuale del 2025 passerà presumibilmente al 2027, con adeguamento dell’ingaggio. Il summit sarà comunque l’occasione, per Inzaghi, di avanzare un paio di richieste in vista della prossima annata.

Sempre secondo la rosea, il tecnico sta bene all’Inter e vuole proseguire, ma chiede che le strategie di mercato vengano adeguate agli obiettivi. Se il piano sarà quello di vincere ancora lo scudetto e andare più avanti in Champions League rispetto a questa stagione, servirà un altro attaccante oltre a Taremi. Le caratteristiche del rinforzo sono ormai note: la punta dovrà essere di qualità e abile nel dribbling, per cui Joshua Zirkzee e Albert Gudmundsson rimangono dunque due profili da tenere in considerazione in Serie A. Possibile che Inzaghi chieda anche un difensore. Con la permanenza di Acerbi, sembra necessaria un’aggiunta come terzo di sinistra per consentire a Bastoni di rifiatare.