Rebus Acerbi per l’Inter: Inzaghi ha già deciso

Una delle grandi incognite dell’Inter per la prossima stagione sta per essere risolta. Francesco Acerbi, nell’occhio del ciclone per settimane dopo essere stato accusato da Juan Jesus per presunte espressioni razziste, rimarrà in maglia nerazzurra.

Una decisione presa da Simone Inzaghi che, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, ha già ribadito ai dirigenti di voler trattenere sia l’ex Lazio che Stefan de Vrij. I due centrali danno ancora garanzie adeguate, sia sotto l’aspetto fisico sia per quanto riguarda le prestazioni in campo.

A parte qualche raro passaggio a vuoto, i due difensori hanno strappato la piena fiducia del proprio allenatore che non ha in mente alcuna rivoluzione in vista del prossimo anno nel reparto arretrato. Difficilmente i due contratti in scadenza nel giugno 2025 verranno prolungati dal club, ma nella testa di Inzaghi ci sarà spazio per entrambi ancora per una stagione.