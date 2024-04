L’Inter trova il tesoretto per Zirkzee: doppia CESSIONE obbligata

Joshua Zirzkee è diventato il grande sogno di mercato dell’Inter. Dopo aver conquistato lo Scudetto, finalmente il club nerazzurro potrà concentrare le proprie forze interamente sul mercato.

Due primi acquisti, in realtà, sono già stati messi a segno come ammesso dai dirigenti negli ultimi giorni. Dal primo luglio, infatti, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi entreranno a far parte ufficialmente della rosa dei campioni d’Italia, entrambi a parametro zero.

Oltre l’iraniano, in avanti arriverà almeno un altro grande attaccante. A parte Gudmundsson, che rimane un obiettivo forte dei nerazzurri, il club ha rivolto le proprie attenzioni anche su Zirkzee, talento messo in vetrina quest’anno dal Bologna e conteso anche dal Milan.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe disposta a giocarsi due carte per raggiungere la valutazione da 60 milioni di euro fatta per l’olandese. La prima porta il nome di Giovanni Fabbian, centrocampista ceduto lo scorso anno al Bologna legato ai nerazzurri da un’opzione per il riacquisto a 12 milioni. Il club nerazzurro potrebbe a sacrificare la propria esclusiva sul centrocampista classe 2003 per abbassare il prezzo di Zirkzee.

Altra pedina, poi, è Valentin Carboni. L’argentino ha diverse offerte ed una valutazione che parte da 30 milioni di euro: l’Inter aprirebbe volentieri qualora arrivasse una mega proposta per lui, preferibilmente dalla Premier League. Non è escluso, infine, che all’interno dell’affare con il Bologna possano essere inserite altre contropartite: da Stankovic a Zanotti, passando per i due fratelli Esposito.