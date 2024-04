Quella che sino a poco tempo fa era solamente una folle idea, negli uffici di Viale della Liberazione è diventata pian piano un disegno concreto di mercato. L’Inter adesso fa sul serio e, galvanizzata dallo Scudetto appena conquistato, ha deciso di irrompere sull’obiettivo del Milan.

Joshua Zirkzee può davvero diventare un nuovo calciatore dell’Inter la prossima estate, nonostante la strada sia ricca di insidie. Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sarà derby di mercato con il Milan per l’attaccante olandese del Bologna che nelle gerarchie ha pure superato Albert Gudmundsson.

Il primo ostacolo è rappresentato dal costo: la valutazione del club rossoblù ammonta infatti a 60 milioni di euro. Una cifra che il club nerazzurro punta a raggiungere senza toccare i propri big, ma tramite l’inserimento di una o più contropartite, oppure con il sacrificio sul mercato di qualche giovane talento come Valentin Carboni.

L’obiettivo dell’Inter è quello di aggiungere Zirkzee alla rosa come potenziale titolare di Simone Inzaghi, così da poterlo alternare ai due totem in attacco: Thuram e Lautaro Martinez. Se per il francese arrivasse un’offerta da oltre 85 milioni, per forza di cose questa verrebbe presa in considerazione con il calciatore. Ma, come già ribadito dai dirigenti, in questo momento non c’è l’intenzione a rivoluzionare l’organico.

L’opinione di Passione Inter

E’ nell’ordine delle cose che l’Inter, fresca di Scudetto, si sia immediatamente precipitata sul talento più interessante sfornata dal campionato italiano nell’ultima stagione. Nonostante il costo di Zirkzee lo renda un obiettivo complicato, il club nerazzurro ha quasi l’obbligo di portare avanti almeno un tentativo nei suoi confronti, anche solo per mettere il bastone tra le ruote ai cugine del Milan. Una manovra che non deve però oscurare del tutto Gudmundsson: l’islandese del Genoa – valutato circa la metà – rimane un obiettivo credibile e funzionale.