Si allontana dall’Inter: vola gratis in Arabia, accordo vicino

Brutte notizie per l’Inter sul fronte calciomercato. Uno degli obiettivi a lungo inseguiti dai nerazzurri, infatti, sembra essersi allontanato nelle ultime settimane.

Stiamo parlando di Mario Hermoso, forte centrale spagnolo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno 2024. Come riportato in più occasioni, il difensore non rinnoverà con i colchoneros a causa di una proposta economica ritenuta non soddisfacente e dirà addio a costo zero tra poche settimane.

Il classe 1995 era diventato anche per questa ragione un obiettivo molto forte di Marotta e Ausilio, veri specialisti dei colpi a parametro zero degli ultimi anni. Stando a quanto riportato in Spagna da Relevo, però, l’Arabia Saudita si sarebbe mossa con più convinzione nell’ultimo periodo e potrebbe spuntarla nonostante l’elevata concorrenza.

Questo il tweet del giornalista Matteo Moretto: “Mario Hermoso sa che la sua avventura nell’Atletico Madrid finirà a giugno perché il suo contratto andrà in scadenza e non verrà rinnovato. Ad oggi si è prodotto un avvicinamento concreto principalmente dall’Arabia Saudita”.