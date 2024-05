Analisi TOTALE Sassuolo-Inter: segreti, Preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI SASSUOLO-INTER

Dopo la maxi festa Scudetto della scorsa domenica, celebrata con una vittoria sul Torino a San Siro, per l’Inter è ora di tornare in campo. La formazione di Simone Inzaghi, in occasione della 35esima giornata di Serie A, farà visita sabato 4 maggio alla ore 20.45 al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Sassuolo-Inter sarà arbitrata da Matteo Marchetti e verrà trasmessa in diretta su DAZN. Andiamo ad analizzare i temi tattici della 35esima giornata di Serie A dei nerazzurri nel consueto approfondimento di Passione Inter.

