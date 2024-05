Smaltita la sbornia della festa Scudetto, l’Inter è pronta a tornare in campo per provare a dare l’assalto al traguardo dei 100 punti. Di fronte, nella 35a giornata di Serie A, un Sassuolo alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione.

Al Mapei Stadium, Inzaghi è pronto a dare il via al turnover che caratterizzerà tutta la parte finale del campionato. Probabili, dunque, diverse novità in ogni reparto rispetto alla gara con il Torino, con ancora diversi ballottaggi da risolvere. Quasi certo un turno di riposo a Mkhitaryan, con Frattesi che scalpita per tornare titolare.

Ballardini, invece, sembra avere pochi dubbi e avrà tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per l’infortunato Berardi, stagione finita, e lo squalificato Tressoldi. Davanti ci sarà Pinamonti, supportato da Volpato, Thorstvedt e Laurienté.

Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Inter: