Gudmundsson si promette all’Inter: manca l’ultimo ok

C’è una novità importante che riguarda il mercato dell‘Inter sul fronte Albert Gudmundsson. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di puntare con convinzione l’attaccante islandese che nell’ultima stagione ha messo a segno ben 16 gol, chiedendo al ragazzo un piccolo sforzo.

Come raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha chiesto del tempo all’attaccante del Genoa, il quale allo stesso tempo ha promesso di dare priorità ai nerazzurri. Un’attesa che non potrà durare all’infinito considerata la fastidiosa concorrenza della Premier League, ma che rappresenta già una buona base di partenza tra le parti.

L‘Inter, infatti, ha prima bisogno di incassare il via libera definitivo di Steven Zhang per affondare il colpo. Il presidente nerazzurro ha congelato qualsiasi tipo di trattativa – compresi i rinnovi – sino al prossimo 20 maggio, data in cui scadrà il termine ultimo entro il quale restituire il finanziamento di Oaktree.

Nel frattempo, Marotta e Ausilio avranno il compito di ricavare dalle uscite i 30 milioni di euro chiesti dal Genoa per Gudmundsson. Da Valentin Carboni, passando per Oristanio e Zanotti: sono diversi i giovani individuati dall’Inter per far cassa, oppure da inserire come contropartite tecniche all’interno dell’operazione.