L’Inter ha un piano B a Gudmundsson: “Tutto pronto”

Prosegue l’ottimismo in casa Inter sul fronte Albert Gudmundsson. Come spiegato questa mattina, l’attaccante islandese darà priorità ai nerazzurri, i quali dovranno però accelerare per non correre il rischio di essere anticipati dalla fortissima concorrenza della Premier League.

Un’eventualità, questa, della quale si sta inevitabilmente tenendo conto negli uffici di Viale della Liberazione. Fino al prossimo 20 maggio, data della scadenza del rifinanziamento ad Oaktree, l’Inter avrà poco margine di manovra. Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già “pronto” un piano B per il reparto avanzato.

L’alternativa individuata porta al nome di George Ilenikhena, attaccante classe 2006 che nell’ultima stagione si è messo in mostra all’Anversa. Paragonato a Victor Osimhen per la velocità e le caratteristiche fisiche, come Gudmundsson è seguito da diverse squadre e rischia di generare intorno a sé un’asta internazionale la prossima estate.