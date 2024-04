Addio Audero e nuovo portiere: l’Inter fa partire l’assalto

Nonostante la buona annata disputata quando è stato chiamato in causa, Emil Audero non verrà riscattato dall’Inter. Al termine della stagione, l’estremo difensore rientrerà regolarmente dal prestito alla Sampdoria.

A fare il percorso inverso, invece, sarà il giovanissimo Filip Stankovic, reduce da una stagione da titolare in Serie B. Per il club nerazzurro non sembra essere ancora giunto il momento di puntare sul giovane portiere, per il quale si troverà una nuova sistemazione.

In entrata, invece, l’Inter andrà con grande convinzione su Bento. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è per distacco l’obiettivo numero uno per la porta. L’estremo difensore dell’Athletico Paranaense ha pure superato Di Gregorio nelle preferenze. In estate scatterà l’operazione da circa 20 milioni, un affare in cui il tempismo sarà cruciale per anticipare le numerose concorrenti.