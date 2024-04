Due candidati per un posto: chi sarà il nuovo difensore dell’Inter

Negli ultimi giorni da parte della dirigenza interista è stato ampiamente chiarito un concetto: in estate non vi saranno rivoluzioni all’interno della rosa. Dopo aver cambiato per 12 calciatori appena un anno fa, l’obiettivo del club è quello di mantenere lo zoccolo duro dell’organico e trattenere i titolarissimi di Inzaghi.

Anche in difesa, dunque, dovremo aspettarci pochissimi movimenti. Dinnanzi alla conferma di Acerbi e de Vrij nel reparto arretrato, in entrata arriverà un solo calciatore. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi portano a due profili in lizza per un posto: Mario Hermoso e Nicolas Valentini.

Il primo, in scadenza di contratto a giugno con l’Atletico Madrid, è un difensore che l’Inter conosce particolarmente bene dopo averlo affrontato due volte nell’ultima Champions League. Lo spagnolo è un profilo esperto ed abituato a giocare a certi livelli, perfetto per il ruolo di vice Bastoni sul centro sinistra.

L’alternativa, invece, è Valentini del Boca Juniors, anche lui in scadenza ma al prossimo dicembre 2024. In rotta con il club argentino, il classe 2001 vorrebbe sbarcare in Europa già in estate. Finito fuori rosa per aver rifiutato l’ultima proposta per il rinnovo, è tenuto in forte considerazione dall’Inter.