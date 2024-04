Dove vedere Inter-Torino: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Torino in diretta TV e streaming

Dopo aver vinto matematicamente il ventesimo scudetto della propria storia con cinque giornate d’anticipo, l’Inter si prepara ad affrontare la sua prima partita da campione d’Italia in carica. L’avversario sarà il Torino di Ivan Juric, che arriverà a San Siro per strappare punti preziosi in chiave qualificazione alle coppe europee. Dopo la gara è prevista la parata scudetto con i due pullman scoperti che partiranno dallo stadio e – dopo aver attraversato Milano per 8 chilometri – si fermeranno in Piazza Duomo. Il fischio d’inizio di Inter-Torino è previsto per domenica 28 aprile alle 12:30.

Informazioni utili per seguire Inter-Torino

Inter-Torino sarà trasmessa domenica 28 aprile alle 12:30 in diretta esclusiva da DAZN, con il commento affidato a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Torino, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Torino insieme a voi!