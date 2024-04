VIDEO – Frattesi, stoccata alla Juve: “Sono 20, non sbagliamo”

Giornata di ripresa degli allenamenti per l’Inter, dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Simone Inzaghi a seguito della conquista aritmetica del ventesimo scudetto. Il clima ad Appiano Gentile è ancora euforico, come testimoniano le consuete riprese pubblicate dai canali social del club.

Fra i vari calciatori inquadrati, spicca Davide Frattesi che – a favor di telecamera – indica con le mani il numero “20” dicendo: “Sono 20, non sbagliamo eh…“. Un chiaro riferimento al mondo Juventus che nelle ultime settimane sta insorgendo per il famoso scudetto a tavolino assegnato all’Inter nel 2006, in seguito allo scandalo che ha macchiato ancora – e per sempre – la storia dei bianconeri. Di seguito il video: