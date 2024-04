Il programma del corteo Scudetto: bus da San Siro e festa in Duomo

Al triplice fischio di Inter-Torino, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, scatterà finalmente la festa Scudetto dell’Inter. Un bagno di folla che manca da troppo tempo e che i tifosi aspettano con grande emozione, visto che i festeggiamenti del 2021 furono nettamente limitati dalle norme anti-covid che impedirono la consueta parata per le vie della città.

Nel pomeriggio di domenica 28 aprile, dunque, avrà il via la festa nerazzurra. Il tradizionale bus scoperto che trasporterà i calciatori dell’Inter partirà da San Siro per un percorso da 8 chilometri che durerà circa 4 ore prima di fare tappa in piazza Duomo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “i bus si infileranno subito in Caprilli, il vialone che porta a Piazzale Lotto, e da lì toccheranno le zone di Parco Sempione, Arco della Pace, Arena, Porta Nuova, Piazza della Repubblica e e Manzoni fino al Duomo. Un momento simbolico quando da via Melchiorre Gioia si girerà in viale della Liberazione”.

Intorno alle 20 è poi previsto l’atteso arrivo in Duomo: lì inizierà la vera e propria festa nerazzurra, prima con un dj set e poi con la presentazione ufficiale dello speaker del club Mirko Mengozzi, che uno per uno annuncerà tutta la squadra alla marea nerazzurra dalla Terrazza 21. Una festa che proseguirà il prossimo 19 maggio con il concertone in programma a San Siro dopo Inter-Lazio con celebri artisti di fede nerazzurra e ad inizio giugno (7, 8 e 9 giugno) con l’evento di tre giorni organizzato dalla Curva Nord all’Idroscalo di Milano.