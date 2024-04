Continua la stagione difficile al Manchester United per André Onana. Il portiere camerunese, approdato in Premier League la scorsa estate dall’Inter per 55 milioni di euro, si è reso suo malgrado protagonista di un nuovo errore durante la gara di campionato contro lo Sheffield United.

La novità è che l’ex Inter pecca in uno dei suoi punti di forza, ovvero l’impostazione dal basso con i piedi, regalando palla a Jayden Bogle che va a segnare l’1-0 a Old Trafford. I Red Devils, comunque, sono riusciti a rimontare vincendo per 4-2. Di seguito il video dell’errore: