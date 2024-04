VIDEO – Milan-Inter, Lautaro umilia Adli: “Ma chi c… sei?”

Milan-Inter di lunedì scorso si è rivelato un match da sogno per i tifosi nerazzurri, ma anche molto teso in campo. Come testimoniato da Bordocam, realizzato da Dazn e disponibile sulla piattaforma streaming, le scintille sono partite già al minuto 8, in occasione di un fallo di Theo Hernandez su Nicolò Barella.

Subito dopo il contatto punito dall’arbitro Colombo, infatti, si vede Yacine Adli rialzare da terra il centrocampista nerazzurro, urlando “Ti sei tuffato“. Un gesto che accende gli animi e provoca un parapiglia, al quale si unisce il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, che va a muso duro con Adli dicendogli “parli troppo, stai muto. Ma tu chi c…sei?“. Scene da derby, scene di un derby che non dimenticheremo. Di seguito il video: