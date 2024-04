Zielinski si FERMA per infortunio: le sue condizioni

Si ferma Piotr Zielinski per infortunio. Il centrocampista del Napoli, promesso sposo dell’Inter in estate a parametro zero, non ha svolto l’allenamento con i suoi compagni in vista della sfida di domani sera contro la Roma, valida per la 34a giornata di Serie A.

Il polacco ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni, ma è probabile che debba stare fuori per 15-20 giorni, rientrando in campo per le ultime gare di campionato del Napoli.