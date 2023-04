L‘Inter domina e vince con una rimonta clamorosa. A San Siro, i nerazzurri battono la Lazio 3-1 nel segno della Lu-La. Gli uomini di Inzaghi chiudono il primo tempo immeritatamente sotto 1-0: gol di Felipe Anderson, innescato da un grave errore di Acerbi. Nella ripresa ci pensano Lautaro Martinez e Lukaku, doppietta per il primo e doppio assist per il secondo, prima al Toro e poi a Gosens.

Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 7 – Incolpevole sul gol, compie un intervento miracoloso su Immobile. Bravo anche su Luis Alberto nel secondo tempo. Sono parate importanti che tengono l’Inter in partita e, di fatto, permettono di ribaltare il risultato. Bravo anche dopo il vantaggio con altri ottimi interventi. Nel secondo tempo è prezioso anche in fase di impostazione.

D’AMBROSIO 6 – Alza molto la sua posizione con aggressività e diventa quasi un attaccante aggiunto in più di una circostanza. Deve uscire a fine primo tempo per un giallo abbastanza discutibile. Dal 46′ DUMFRIES 6 – Ha una grande occasione, ma non usa il mancino e colpisce male con il destro. Comunque importante il suo apporto nel secondo tempo

ACERBI 4 – Perde ingenuamente il pallone che regala il vantaggio alla Lazio, poi commette un altro paio di errori gravissimi. Anche nella ripresa conferma le grandi difficoltà e la confusione di questa partita.

BASTONI 6 – Avvio di gara con costante proiezione offensiva, poi diminuisce un po’ il suo raggio d’azione, ma difensivamente tiene abbastanza bene, duettando alla pari con Milinkovic-Savic. Dal 71′ GOSENS 7 – Segna un gol fondamentale con una bella acrobazia, ma è sfortunato a farsi male. Dall’86’ DE VRIJ s.v. – Dentro nel finale per difendere il vantaggio.

DARMIAN 6 – Attento in fase di non possesso, è troppo incerto con il pallone tra i piedi e limita un po’ la manovra nerazzurra. Spostato da centrale nella ripresa per difendere su Zaccagni, ritrova la confidenza delle ultime uscite.

BARELLA 7 – Un fattore in fase di costruzione, si rende autore anche di un paio di tocchi deliziosi. Sfiora l’eurogol con una bellissima conclusione al volo e poi con un esterno volante in avvio di ripresa fa la barba al palo. Nella ripresa alza tantissimo i giri del motore ed è prezioso con alcuni recuperi.

BROZOVIC 7 – Impegna subito Provedel, con un bel tiro rasoterra dal limite. Dà il la con una bella imbucata all’azione del gol annullato. Nel secondo tempo cresce ulteriormente ed è prezioso in fase difensiva in un paio di circostanze.

MKHITARYAN 6.5 – I suoi movimenti sono preziosi per disordinare la difesa della Lazio. Fa le prove generali con un tiro dal limite dell’area e poi segna. Purtroppo Correa era partito in fuorigioco. Ci riprova ancora dal limite. Si spegne un po’ nella ripresa. Dal 61′ CALHANOGLU 7 – Ingresso importante per aumentare la pressione sulla Lazio.

DIMARCO 6.5 – Propositivo nei primi minuti, sbaglia un po’ troppo al cross. Poi si normalizza un po’ e l’Inter non trova più tanti sbocchi dal suo lato. Ritorna ad attaccare con costanza nel secondo tempo e ci vuole un miracolo di Provedel per evitare il gol.

LUKAKU 8 – Qualche sponda nel primo tempo, ma fa fatica a trovare spunti. Nella ripresa, si accende e diventa devastante, cominciando a mettere in costante apprensione la difesa della Lazio. Fornisce due assist meravigliosi.

CORREA 4.5 – Bel movimento e assist per Mkhitaryan, ma parte in fuorigioco. Combina poco altro nel primo e un compie un paio di giocate da censura nel secondo tempo. Fischi copiosi di San Siro. Dal 61′ LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Sciupa una clamorosa occasione a pochi metri da Provedel, ma poi segna un gol con grande cattiveria. Chiude la gara con la doppietta. Decisivo il suo ingresso in campo.

INZAGHI 8 – Avvio di gara accorto, ma l’Inter prende presto le redini della partita e dimostra di avere le armi giuste per fare male alla Lazio. Il gol è una beffa immeritata, ma riesce a ribaltare giustamente una gara dominata per tutti i 90 minuti. I suoi cambi, di fatto, sono decisivi per portare a casa la vittoria.