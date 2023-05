Robin Gosens si è immolato per portare l’Inter in vantaggio contro la Lazio. La sua acrobazia è stata spettacolare, ma nella ricaduta, purtroppo, il tedesco si è procurato una lussazione alla spalla destra. Un infortunio subito ridotto dai medici nerazzurri, appena dopo essere sostituito.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gosens non dovrà operarsi, ma dovrà comunque rimanere fermo ai box per almeno 10 di giorni. L’esterno, dunque, salterà sicuramente Verona, Roma e la semifinale di andata con il Milan.

L’obiettivo è di rimetterlo in sesto per la gara contro il Sassuolo, del 13 maggio, in vista poi del Derby di ritorno di Champions League.

L’opinione di Passione Inter

L’infortunio di Gosens è una brutta tegola per l’Inter, specie dopo il gol di ieri, che poteva essere l’innesco definitivo della sua avventura in nerazzurro. Come ricordato anche da Inzaghi nel post-partita, infatti, il tedesco stava vivendo un 2023 in crescita costante, ma ora l’infortunio rischia di rallentarlo.

C’è poi da considerare anche il problema di rosa. L’Inter, infatti, si ritroverà a giocare le prossime partite con un solo esterno di ruolo per la fascia sinistra.