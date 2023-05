Skriniar presto ad Appiano. Giocherà ancora con l’Inter?

L’esperienza di Milan Skriniar all’Inter è ormai al capolinea. Lo slovacco, ormai fuori da quasi due mesi, a causa dell’infortunio alla schiena, per il quale è stato sottoposto anche a intervento chirurgico, e potrebbe, verosimilmente, non giocare più in nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore sta continuando il percorso di recupero nella clinica di Bordeaux, ma a breve dovrebbe tornare ad Appiano Gentile. Inoltre, c’è una piccola possibilità di rivedere Skriniar indossare la maglia dell’Inter per un’ultima volta: la finale di Champions League del 10 giugno.

I nerazzurri, però, dovranno prima superare l’Euroderby. In ogni caso, anche quest’ipotesi si verificasse, Skriniar tornerebbe a giocare dopo praticamente tre mesi di totale inattività.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha ormai imparato a fare a meno di Skriniar e rivederlo ancora in campo con la maglia nerazzurra sarebbe abbastanza sorprendente. E anche ingiusto da un punto di vista di merito. Infatti, l’eventuale conquista della finale di Champions League non sarebbe di sicuro dovuta a Skriniar, quasi del tutto assente nella fase a eliminazione diretta.

Inoltre, anche la questione fisica è un fattore centrale: schierare un giocatore fermo da diversi mesi in una partita così emotivamente e mentalmente tesa potrebbe avere effetti controproducenti disastrosi. È più realistico pensare che l’avventura nerazzurra di Skriniar si sia conclusa qui.